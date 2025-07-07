ЦОК НОВЫЙ ГБ 07.07 Мобильный
Отчетность

⌛ Какую отчетность сдавать ИП за 2 квартал (первое полугодие) 2025 по ОСНО, УСН, ПСН и ЕСХН: сроки

Индивидуальные предприниматели на любой системе налогообложения должны помнить, что на 3 квартал 2025 года приходится сдача ряда отчетности за второй квартал/первое полугодие 2025. Количество отчетов также зависит от наличия наемных работников.

ИП на ОСНО без работников

Вид отчетности

Крайний срок сдачи

Куда и как сдавать

Срок и порядок уплаты

Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)

25 июля

В налоговую инспекцию и только в электронном виде

НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).

При освобождении по ст. 145 НК декларацию не сдают.

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)

25 июл

В свою налоговую инспекцию.

Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)

30 июля

В ИФНС

ИП на ЕСХН без работников

Вид отчетности

Крайний срок сдачи

Куда и как сдавать

Срок и порядок уплаты

Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)

25 июля

В налоговую инспекцию и только в электронном виде

НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).

При освобождении по ст. 145 НК декларацию не сдают.

Уведомление об исчисленном налоге по ЕСХН за 1 полугодие — приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@

25 июля

Сдается в ИФНС

Срок уплаты аванса за первое полугодие 2025 — 28 июля

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)

25 июл

В свою налоговую инспекцию.

Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)

30 июля

В ИФНС

ИП на УСН без работников

Вид отчетности

Крайний срок сдачи

Куда и как сдавать

Срок и порядок уплаты

Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)

25 июля

В налоговую инспекцию и только в электронном виде

НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).

При освобождении по ст. 145 НК декларацию не сдают.

Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 1 полугодие — приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@

25 июля

Сдается в ИФНС

Срок уплаты аванса за первое полугодие 2025 — 28 июля

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)

25 июл

В свою налоговую инспекцию.

Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)

30 июля

В ИФНС

ИП на ПСН без работников

Как таковой отчетности нет.

Сдают по ситуации отчет об операциях с товарами прослеживаемости за 2 кв. 2025 г. и отчет о движении средств по счетам, вкладам в зарубежных банках в случае их наличия (см. выше).

Отчетность ИП по работникам

Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!

Вид отчета

Куда сдавать

Крайний срок сдачи

Персонифицированные сведения о физлицах — КНД 1151162 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@)

в ИФНС

  • 25 августа — за июль

  • 25 сентября — за август

Уведомления по ЕНП об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов — КНД 1110355 (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@)

в ИФНС

  • 3 июля — по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2025;

  • 25 июля — по НДФЛ, удержанному с 01.07 по 22.07.2025;

  • 3 августа — по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2025;

  • 25 августа — по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2025, и страховым взносам за июль;

  • 3 сентября — по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2025;

  • 25 сентября — по НДФЛ, удержанному с 01.09 по 22.09.2025, и страховым взносам за август.

Сроки перечисления в бюджет: 7 июля (т. к. 05.07) , 28 июля, 5 августа, 28 августа, 5 сентября, 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).

ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п)

в СФР

Сдается:

  • на следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

  • на следующий рабочий день — после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

  • не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

ЕФС-1 с разделом 2 (бывшая 4-ФСС)

в Социальный фонд

25 июля

Взносы на травматизм уплачивают, как и раньше, по 15-м числам

Расчет по страховым взносам (КНД 1151111, приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024)

в налоговую инспекцию

25 июля

Взносы уплачивают по 28-м числам каждого месяца, с учетом переноса выходных

6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024)

в налоговую инспекцию

25 июля

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

ГлавнаяКонференцияПремиум