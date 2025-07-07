⌛ Какую отчетность сдавать ИП за 2 квартал (первое полугодие) 2025 по ОСНО, УСН, ПСН и ЕСХН: сроки

ИП на ОСНО без работников
Вид отчетности
Крайний срок сдачи
Куда и как сдавать
Срок и порядок уплаты
Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)
25 июля
В налоговую инспекцию и только в электронном виде
НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).
При освобождении по ст. 145 НК декларацию не сдают.
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)
25 июл
В свою налоговую инспекцию.
Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
—
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)
30 июля
В ИФНС
—
ИП на ЕСХН без работников
Вид отчетности
Крайний срок сдачи
Куда и как сдавать
Срок и порядок уплаты
Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)
25 июля
В налоговую инспекцию и только в электронном виде
НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).
При освобождении по ст. 145 НК декларацию не сдают.
Уведомление об исчисленном налоге по ЕСХН за 1 полугодие — приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@
25 июля
Сдается в ИФНС
Срок уплаты аванса за первое полугодие 2025 — 28 июля
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)
25 июл
В свою налоговую инспекцию.
Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
—
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)
30 июля
В ИФНС
—
ИП на УСН без работников
Вид отчетности
Крайний срок сдачи
Куда и как сдавать
Срок и порядок уплаты
Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)
25 июля
В налоговую инспекцию и только в электронном виде
НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).
При освобождении по ст. 145 НК декларацию не сдают.
Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 1 полугодие — приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@
25 июля
Сдается в ИФНС
Срок уплаты аванса за первое полугодие 2025 — 28 июля
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)
25 июл
В свою налоговую инспекцию.
Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
—
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)
30 июля
В ИФНС
—
ИП на ПСН без работников
Как таковой отчетности нет.
Сдают по ситуации отчет об операциях с товарами прослеживаемости за 2 кв. 2025 г. и отчет о движении средств по счетам, вкладам в зарубежных банках в случае их наличия (см. выше).
Отчетность ИП по работникам
Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!
Вид отчета
Куда сдавать
Крайний срок сдачи
Персонифицированные сведения о физлицах — КНД 1151162 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@)
в ИФНС
Уведомления по ЕНП об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов — КНД 1110355 (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@)
в ИФНС
Сроки перечисления в бюджет: 7 июля (т. к. 05.07) , 28 июля, 5 августа, 28 августа, 5 сентября, 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).
ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п)
в СФР
Сдается:
ЕФС-1 с разделом 2 (бывшая 4-ФСС)
в Социальный фонд
25 июля
Взносы на травматизм уплачивают, как и раньше, по 15-м числам
Расчет по страховым взносам (КНД 1151111, приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024)
в налоговую инспекцию
25 июля
Взносы уплачивают по 28-м числам каждого месяца, с учетом переноса выходных
6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024)
в налоговую инспекцию
25 июля
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