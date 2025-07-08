❗ Налоговики: теперь все подозрительные переводы банки и контролирующие органы будут тщательно проверять. Но не все переводы между физлицами облагаются налогами

С июня 2025 года в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ и др.) внесены важные изменения.

Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ установил новые правила для переводов физических лиц между счетами. Они направлены на усиление борьбы с отмыванием криминальных доходов и финансированием терроризма.

Теперь все подозрительные транзакции банки и контролирующие органы будут тщательно проверять.

Эти поправки вызвали беспокойство граждан относительно возможного введения обязательного налогообложения всех банковских переводов между физлицами, отмечает региональное УФНС.

Сам факт банковского перевода от одного человека другому не считается налогооблагаемым событием. Это значит, что привычные денежные переводы друзьям, родственникам или возврат долгов никакими дополнительными налоговыми обязательствами не обременяются.

Но нужно помнить, что получение регулярного дохода через электронные платежи требует самостоятельного декларирования (форма 3-НДФЛ) и уплаты НДФЛ.

Вот примеры случаев, которые подлежат налогообложению:

доходы от продажи имущества;

поступления за оказание услуг;

арендная плата за жилье.

В каждом из этих случаев плательщик обязан самостоятельно заполнить налоговую декларацию и уплатить налог.

Регулярные крупные поступления на счета от различных отправителей без четкого объяснения происхождения операций могут указывать на получение систематического дохода, поясняют налоговики.

Вот эти ситуации:

регулярные поступления, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели);

безличные переводы (от неизвестных отправителей);

повторяющиеся переводы одинаковых сумм.

УФНС успокаивает, что в любом случае каждую ситуацию налоговые органы рассматривают индивидуально.

Решение о доначислении налогов принимают: Только после тщательной проверки законности происхождения поступающих средств. И при наличии убедительных доказательств, что полученные деньги действительно — доход гражданина.

УФНС отмечает, что новая норма направлена исключительно на защиту экономической безопасности страны и предотвращение финансовых злоупотреблений.

В итоге налоговики рекомендуют тем, кто регулярно получает оплату за свои услуги или реализованные товары, зарегистрироваться в качестве ИП, юридического лица или самозанятого.