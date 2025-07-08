Зарплатные ожидания соискателей в 1,5 раза выше средней реальной оплаты труда

В среднем по рынку россияне в 2025 году хотят зарабатывать 146 тысяч рублей, а работодатели готовы предложить около 75,5 тысяч.

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ провели опрос и выяснили, что россияне хотят получать зарплату в 1,5 раза больше, чем реально платят работодатели. Показатель желаемой заплаты в среднем по рынку составил 146 тыс. рублей.

Сотрудники без опыта работы хотят получать меньше — 92 тыс. рублей. Если сравнивать показатель со вторым кварталом 2024 года, то ожидания выросли на 7%. Об этом пишут «Ведомости».

В апреле 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 97 375 рублей, что на 15,3% больше, чем в том же периоде 2024 года. По итогам прошлого года номинальные зарплаты выросли на 18,3% в годовом выражении — до 87 952 рублей. Такую информацию приводит Росстат.

По данным hh.ru, медианное значение зарплат, которые предлагают работодатели, в июне 2025 года составило 75,5 тыс. рублей. Это на 9 тыс. больше, чем в июне 2024 года.

Самые высокие зарплатные ожидания в Махачкале (213 тыс. рублей), Хабаровске (188 тыс.), Москве (185 тыс.), Иркутске (175 тыс.) и Санкт-Петербурге (166 тыс.).

Научный руководитель исследования Александр Шатилов заметил, что рост ожиданий можно связать с подъемом экономики регионов, в том числе за счет низкой безработицы, развития военного-промышленного комплекса и роста доходов от контрактной службы на СВО.