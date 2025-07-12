🌴 Отпускной бюджет зависит от профессии

От 20 до 100 тысяч рублей готовы потратить на отпуск представители разных профессий.

Каждый пятый (22%) россиянин готов потратить на отпуск более 100 тыс. рублей. При этом в разрезе специальностей эта доля существенно выше среди строителей: почти каждый второй в этой отрасли (43%) готов потратить более 100 тыс. на отдых. Также значительная доля тех, кто выделяет аналогичный бюджет на поездки, среди юристов и специалистов по закупкам — по 35%.

Это данные опроса hh.ru и сервиса бронирования отелей и апартаментов Островок, результаты есть у «Клерка».

Потратить на отпуск от 80 до 100 тыс. рассчитывают 11% россиян. Среди них чаще всего управленцы (17%) и HR-специалисты — 15%.

Каждый десятый планирует уложиться в бюджет от 60 до 80 тыс. рублей – это преимущественно работники автобизнеса (21%), а также представители науки и образования (14%).

По 13% россиян ориентируются на более скромные бюджеты:

от 40 до 60 тыс. — сотрудники маркетинга и рекламы (22%), продаж (18%), административный персонал (15%);

от 20 до 40 тыс. — работники общепита и туризма (34%), рабочий персонал (19%).

Отпускной бюджет до 20 тысяч указали 9% респондентов. Среди них больше всего работников ретейла и гостеприимства — по 17%.

Размером отпускных выплат чаще всего недовольны работники сферы безопасности (84%), автобизнеса (78%), продаж (77%), ретейла (73%) и медицины (72%).

Менее критично к своим отпускным отнеслись управленцы (55%), специалисты из добывающей отрасли (61%) и ИТ (63%).