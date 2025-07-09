Роструд: работник может не сообщать работодателю о продлении больничного
Работодатель должен выплачивать пособие по больничному, а информировать его о продлении больничного не обязательно.
Роструд объяснил, есть ли у сотрудника обязанность сообщать работодателю о том, что ему продлили больничный.
«Обязанность информировать работодателя о продлении больничного законодательством не установлена», — написало ведомство.
При этом работодатель должен платить работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами (ст. 183 ТК), добавил Роструд.
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