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Чеки

ФНС объяснила, как сформировать кассовый чек при оплате через СБП. Правила одного дня нет

При оплате через Сиситему быстрых платежей продавец обязан в момент перевода сформировать чек и выдать его клиенту. В этом случае правило о передаче чека ККТ в течение одного рабочего дня не действует.

При оплате по системе быстрых платежей (СБП) продавец обязан сформировать кассовый чек в момент перевода. Оплата товаров или услуг через СБП признается расчетом с использованием электронного средства платежа.

«Покупатель в момент расчета получает кассовый чек, формируемый кассой, где предъявлен и считан QR-код», — сказано на сайте ФНС.

В случае с оплатой по СБП не действует правило о передаче чека ККТ в течение одного рабочего дня с момента расчета.

Недавно мы писали, что по агентским договорам в кассовые чеки нужно включать дополнительные реквизиты.

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Комментарии

1
  • Евгений
    Аудитор

    Какая прелесть! Кто нибудь скажите этим олухам, что QR код для оплаты по СБП может быть и не только на кассе и получатель денег может узнать о поступлении денег на р/с только на следующий день.

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