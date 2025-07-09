ФНС: если официанту дали или перечислили чаевые – выбивать чек не нужно

Чаевые, добровольно переведенные официанту, отвечают признакам договора дарения. А если чаевые перечисляют на счет ресторана – порядок их учета нужно установить локальным норматиным актом (ЛНА).

Нужно ли выбивать чек по чаевым от клиента зависит от того, кому перечисляют деньги: официанту или ресторану, поясняет ФНС в письме от 11.06.2025 № ЗГ-2-20/9776@.

Алгоритм учета чаевых должен быть установлен ЛНА компании, иначе сумма по чеку будет считаться выручкой налогоплательщика в полном объеме, предупреждает ведомство.

В этом случае чаевые включают в состав реквизитов кассового чека как отдельный предмет расчета (тег 1059) с учетом структурного состава этого реквизита (таблица 21 для ФФД версии 1.05, таблица 59 для ФФД 1.1 и таблица 97 для ФФД 1.2 приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).

Если чаевые перечисляют не одновременно с расчетом по соответствующему заказу – нужно сформировать отдельный кассовый чек с соответствующим предметом расчета и полной суммой.

Но если чаевые дают или перечисляют непосредственно официанту – эта операция отвечает признакам договора дарения, пишет ведомство. И в таком случае применять ККТ не нужно, т. к. это не считается расчетом.

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