🚳 Бухгалтеры не против производственной гимнастики, но не любят, когда им навязывают даже полезные вещи

На практике бухгалтеры редко делают паузы, чтобы размяться на работе. В качестве физической нагрузки они ходят пешком – следует из комментариев на нашем сайте.

Новость от Роструда о пользе физкультминутки для офисных работников вызвала скорее положительный отклик у нашей аудитории. Но оказалось, что делает производственную гимнастику абсолютное меньшинство.

«А я делаю гимнастику на работе. Размяться надо, а то корни в стул пустишь», — поделились в комментариях.

Остальные гимнастику не делают, хотя признают ее пользу.

Оказалось, что самый популярный способ взбодриться среди бухгалтеров – пешие прогулки на работу и обратно. Особенно повезло тем, кому нужно пройти 2-3 км, особенно через парк.

Но в новости нашли и негатив: его вызвала не сама идея делать паузы в работе и разминаться, а навязывание такой активности.

«Негатив вызывает тупое навязывание чего-либо, сами ж как-нибудь разберемся, нужно разминаться или нет, тоже мне вопрос государственного масштаба», — написали в обсуждении.

А в целом бухгалтеры были бы не против, если бы идею о пользе физической активности для работников донесли до руководителей и сотрудников службы безопасности, которые считают, что люди должны работать без перерывов.