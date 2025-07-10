СФР: самозанятые могут заплатить взносы на пенсию сразу или частями
Плательщики НПД вправе сами формировать пенсию с помощью добровольных взносов. Чтобы получать пенсию, нужно ежегодно платить взносы на ОПС. Их размер любой, но в рамках установленного диапазона.
Самозанятые могут самостоятельно формировать пенсию с помощью добровольных взносов на ОПС, пишет СФР для работодателей.
Как это сделать:
подать заявление на Госуслугах, через приложение «Мой налог», лично в СФР или по почте;
ежегодно уплачивать добровольные взносы до 31 декабря.
Размер годового взноса в 2025 году должен быть:
не меньше 59 241,60 руб.;
не больше максимально установленной суммы в 473 932,8 руб.
Заплатить можно единовременно или частями, разбив взнос на несколько платежей. Учет взносов происходит автоматически до 1 марта следующего года.
Перечисляют взносы через приложение «Мой налог» или сервис Соцфонда.
Комментарии1
Вот интересно, как это сочетается? Зачем это для работодателей?