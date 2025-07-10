Решетников: закон о платформенной экономике не решит проблему потребительского терроризма

Эта тема не является предметом регулирования закона о платформенной экономике, но возможности решения есть в рамках закона о защите прав потребителей.

Сложно судить о том, насколько массовый характер имеет практика «потребительского терроризма». Правительство готово вместе с бизнесом обсудить возможные варианты тонкой донастройки взаимоотношений покупателя и продавца по возврату товаров, сказал глава Минэкономики Максим Решетников при обсуждении закона о платформенной экономике.

«Вопрос такой сложный. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно, до нас тоже доходит информация о том, что это есть, да, и такая практика существует. У нас в законе потребитель защищен, и обязанность возврата товара, соответственно, она за маркетплейсом закреплена: принять и передать продавцу, вернуть деньги и так далее. Но вот те моменты, о которых вы говорите, они, по всей видимости, есть. Вопрос, насколько они массовые и как это надо отрегулировать», — отметил Решетников.

Эта тема не является предметом регулирования закона о платформенной экономике и такие возможности у правительства уже есть в рамках закона о защите прав потребителей.

«Пока у нас готовых решений нет. Но то, что проблема существует, признаем», — уточнил министр.

По словам Решетникова, можно обсудить варианты изменения в акт кабмина по порядку возврата товаров.

«Потребительским терроризмом» называют практику, когда вещь возвращается продавцу после носки якобы из-за того, что она не подошла.