Правило обязательных 14 дней отпуска не работает, если сотрудник проболел их часть

Работодатель обязан соблюдать требование о длительности одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска в 14 дней. Но если часть такого отпуска работник проболел – эти дни можно присоединить к другой части на усмотрение сотрудника.

Работник в отпуске может заболеть. Дни больничного не засчитаются в отпуск, и работник может их отгулять позже. Например, если из части ежегодного отпуска длительностью 14 дней работник проболел три дня, и вышел на работу в срок, то эти 3 дня он сможет использовать в следующий раз по своему усмотрению.

Нарушений в данной ситуации нет, отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Отпуск работника может быть разделен по согласованию с работодателем: ст. 125 ТК. На какое количество частей можно делить дни отдыха – закон не указывает. Есть только одно требование, которое важно соблюдать: одна из частей отпуска должна длиться не менее 14 календарных дней подряд.

Если работнику дали отпуск на 14 дней, а больничный лист «сторнировал» 3 дня – сотрудник может использовать их в следующий раз по своему усмотрению, нарушений в данной ситуации нет.

Основное, что нужно соблюдать работодателю – предоставлять сотруднику одну из частей ежегодного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней в течение календарного года.

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