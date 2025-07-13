Wildberries открыл свой первый полностью автоматизированный ПВЗ

Первый смарт-ПВЗ — это полностью автоматизированный пункт выдачи заказов, в котором ключевые процессы проходят без участия менеджеров.

Смарт-ПВЗ — это пункт выдачи нового поколения, в котором использованы современные технологии автоматизации. Попасть внутрь можно только при наличии оформленного заказа: достаточно отсканировать QR-код из приложения Wildberries у входа.

После входа нужно поднести QR-код к терминалу, и нужная ячейка с заказом откроется автоматически.

Внутри смарт-ПВЗ есть примерочные. Если заказ не подошел, можно отказаться от него и вернуть: для этого достаточно в течение часа после выдачи заказа отсканировать его вновь и поместить товар в открывшуюся ячейку.

«Смарт ПВЗ — это логичный шаг в развитии нашей логистической инфраструктуры. Мы стремимся сделать процесс получения заказов максимально удобным, технологичным и экономически эффективным. Новый формат позволяет снижать операционные затраты и предлагать клиентам современный опыт покупок», — заявил руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким во время открытия пункта.

Указанный пункт выдачи открылся по адресу Москва, Новоданиловская наб., 12 и уже доступен части клиентов маркетплейса на карте оформления доставки. Заказать на него можно товары, габариты которых не превышают 35х45х38 см, а стоимость — 25 тыс. рублей.

Пока смарт-ПВЗ работает в тестовом режиме, дальнейшее расширение будет зависеть от собранной обратной связи от клиентов и партнеров маркетплейса.