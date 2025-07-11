Депутаты предлагают ограничить передачу коллекторам требований по договорам с МФО

Уступить права по договору микрозайма предлагается запретить, если заемщик не дал на это согласия.

10 июля 2025 года в Госдуму внесен законопроект, подготовленный депутатами от фракции ЛДПР. Возможность уступки прав по договорам займа для МФО и в сфере ЖКХ хотят ограничить.

«Предлагается установить ограничение на возможность уступки прав (требований) по договору микрозайма профессиональным взыскателям, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, если после возникновения у заемщика просроченной задолженности заемщик не дал согласия на такую уступку», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы пишут, что среди заемщиков МФО много пенсионеров, студентов, безработных. Они не всегда в полной мере осознают финансовые риски и часто принимают решение взять кредит в условиях стресса или вынужденных обстоятельств.

Если из-за просрочки долг передают коллекторам – это усиливает нагрузку на заемщика и приводит к ухудшению его правового положения. Коллекторы при этом используют агрессивные методы воздействия: частые звонки, визиты, давление на родственников, моральное и психологическое принуждение, пишут депутаты.

Запрет на уступку прав требования по договору микрозайма не исключает возврата задолженности, но устанавливает более ответственный и прозрачный его порядок. Такое же ограничение предусмотрено и для просроченных долгов по оплате ЖКУ.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.