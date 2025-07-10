❗ Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс. При рождении ребенка 1 млн от работодателя не облагается НДФЛ и др.

Корпоративные выплаты работникам при рождении детей освободили от НДФЛ. На перевозки по ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург установили нулевой НДС.

10 июля 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении правительственный закон об изменениях в НК.

Необлагаемую НДФЛ сумму выплат сотрудникам при рождении ребенка увеличили с 50 тысяч до 1 млн рублей. Это правило распространяется и на семьи, усыновившие ребенка в возрасте до одного года.

Работодатели могут вносить изменения в ЛНА и планировать увеличение выплат уже сейчас, но изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

«Если на предприятии работает девушка на позднем сроке беременности, у которой ребенок родится в этом году, ее не надо лишать увеличенной выплаты. Работодатель сможет предусмотреть для нее повышенную выплату в размере до 1 млн, но выплатить в январе 2026 года, тогда эта сумма не будет облагаться налогом», – пояснила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Также закон с 1 января 2028 до 1 января 2065 года устанавливает 0% ставку НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и услуги по организации таких перевозок.

Кроме того, освободили от налогов имущество (за исключением денежных средств) работы и услуги, которые передают воинским частям или организациям ВС РФ, Росгвардии и ФСБ для использования на СВО.