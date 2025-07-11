Нотариусов могут обязать записывать на видео сделки с недвижимостью

Депутаты от ЛДПР считают, что это сократит число мошеннических действий при оформлении сделок.

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью и проверять дееспособность граждан при совершении таких сделок.

«Законопроектом предлагается закрепить на уровне законодательства при удостоверении сделок, предметом которых является отчуждение или обременение недвижимого имущества, обязанность нотариуса осуществлять проверку дееспособности таких граждан и наличие их волеизъявления, разъяснять сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверять, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон, зачитывать вслух содержание сделки с использованием средств видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас нотариусы могут фиксировать на видео нотариальные действия, но обязательное ведение видеозаписи законом не предусмотрено.

Полученные видеоматериалы подлежат обязательному хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой, не меньше пяти лет.

Один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий рассказал, что мошенничество является серьезной проблемой на рынке купли-продажи недвижимости, особенно для людей старшего поколения.

«К нам в партию поступают многочисленные обращения от людей предпенсионного и пенсионного возраста, в которых они рассказывают, как стали жертвами намеренного жульничества из-за недопонимания условий сделки или мелкого шрифта в документе, который им не удалось разглядеть. <…> Причем оспорить подобные сделки, заключенные в присутствии нотариуса, бывает сложно. В результате эти аферисты отбирают у престарелых людей зачастую единственное жилье», — сказал депутат.

Предложенная инициатива позволит снизить число мошеннических действий при оформлении сделок с недвижимостью и защитить интересы добросовестного приобретателя от возможных злоупотреблений со стороны продавца или его родственников, подчеркнул Слуцкий.