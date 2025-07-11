Комиссию по приему-передаче дел от уволенного материально ответственного можно создать в любой момент
Роструд разъяснил, в течение какого срока должна быть создана и начать работу комиссия по приему-передаче дел.
Вопрос на сайте Онлайнинспекции.рф задали по поводу материально ответственного сотрудника, уволенного по истечении срока трудового договора.
«Закон данный вопрос не регламентирует», — ответил Роструд.
То есть работодатель вправе решить его по своему усмотрению.
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