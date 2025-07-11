Комиссию по приему-передаче дел от уволенного материально ответственного можно создать в любой момент

ТК РФ не регламентирует вопрос создания комиссии по приему-передаче дел.

Роструд разъяснил, в течение какого срока должна быть создана и начать работу комиссия по приему-передаче дел.

Вопрос на сайте Онлайнинспекции.рф задали по поводу материально ответственного сотрудника, уволенного по истечении срока трудового договора.

«Закон данный вопрос не регламентирует», — ответил Роструд.

То есть работодатель вправе решить его по своему усмотрению.

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