Минфин: безвозмездная передача имущества личному фонду – это не пожертвование

Передача имущества личному фонду облагается налогом на прибыль, так не считается «дарением в общеполезных целях».

Минфин разъяснил, нужно ли платить налог на прибыль при безвозмездной передаче имущества личному фонду.

В письме от 27.05.2025 № 03-03-07/51824 ведомство напомнило, что безвозмездно полученное имущество признается внереализационным доходом: п. 8 ст. 250 НК.

Исключения предусмотрены в ст. 251. В частности, согласно подп. 1 п. 2 ст. 251 НК, от налога на прибыль освобождены целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от организаций и/или физлиц, органов госвласти и т. д. К таким целевым поступлениям относятся в том числе пожертвования.

Но пожертвование – это дарение вещи или права в общеполезных целях: ст. 582 ГК. А личные фонды не преследуют в своей деятельности общеполезных целей.

Значит, безвозмездная передача имущества в их адрес не признается пожертвованием и не освобождается от налога на прибыль.

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