Wildberries открыл для всех продавцов новый отчет «Аналитика поиска»

Чтобы селлеры могли улучшить свою работу с поисковой системой, Wildberries предоставит бесплатный отчет о запросах пользователей.

Отчет «Аналитика поиска» поможет селлерам отслеживать один их основных источников трафика — поисковые запросы пользователей.

«Это новый раздел, в котором можно посмотреть и скачать бесплатный отчет о популярных поисковых запросах пользователей на сайте и в приложении», — сказано в телеграм-канале WB Партнеры.

Отчет позволит узнать, какие товары сейчас ищут покупатели, определить, какие именно запросы ведут к заказам. На основании этих данных селлеры смогут улучшить SEO, эффективнее настроить продвижение и увеличить продажи через поиск.

Также отчет можно использовать, чтобы узнать, как часто покупатели ищут товары конкретного магазина.

Разберитесь в ключевых аспектах работы E-commerce: от оформления сделок до бухгалтерского учета и онлайн-касс. Приходите на бесплатный вебинар «Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета». Он состоится 24 июля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Организация продаж через интернет-магазин

• Схема взаимодействия с покупателем: оферта, оплата, доставка, возвраты.

2. Персональные данные покупателей

• Требования 152-ФЗ: сбор, хранение и защита данных.

• Политика конфиденциальности и согласие клиентов.

3. Первичные документы и документы на доставку

• Чек, товарная накладная (ТОРГ-12), УПД, транспортная накладная.

• Как правильно оформить возврат и корректировку.

4. Программное обеспечение и онлайн-кассы

• Выбор CRM, интеграция с 1С и сервисами доставки.

• Работа с ОФД, фискальными накопителями и облачными кассами.

5. Бухгалтерский и налоговый учет

• Учет выручки, себестоимости и расходов на логистику.

• Особенности работы с эквайрингом и электронными платежами.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 24 июля в 11:00 мск!