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УСН

❔ Аванс на УСН поступил до начала действия патента – стоит ли его возвращать как ошибочный, чтобы не переплачивать налог

ИП на упрощенке, начинающие применять ПСН, получают деньги до того, как начал действовать патент. Бухгалтеры обсуждают, что делать, чтобы не платить налог на УСН.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» просят помощи в такой ситуации:

«ИП на УСН применяет ПСН. До начала действия патента 25.05.25 поступила сумма на р/с, а патент начал действовать с 01.06.25. Если вернуть эту сумму сейчас, в 3 квартале, не будет ли она относится к возврату на патенте», — спрашивает бухгалтер.

В комментариях ответили, что сталкивались с подобной ситуацией и все решили.

«Вернули до сдачи годовой отчетности, чтоб не платить УСН, все письма все и платежки приложили по требованию», — делятся в чате.

Поступление денег во втором квартале по УСН рекомендуют не показывать, так как в третьем будет возврат, и годовая декларация по итогу «ляжет».

А если у налоговиков все же возникнут вопросы, советуют ответить так:

«В 2025 г. были получены ошибочные платежи в виде переплаты от контрагентов в размере **** руб. Была возвращена покупателю сумма в размере **** руб. По ним предоставляю все документы на возврат», — пишет бухгалтер.

Приложить нужно письменное требование покупателя вернуть эти деньги как перечисленные по ошибке и копии документов по возврату: договоры, платежные поручения.

Но для этого нужно будет попросить контрагента, который перечислил деньги, написать такое письмо. И здесь возникает вопрос – а захочет ли он это делать. Так как в данной ситуации платеж не ошибочный: просто арендатор заплатил аванс раньше, чем у арендодателя начал действовать патент.

Но если сумма налога достаточно большая, а тем более, если есть риск слететь с УСН из-за превышения порога – попробовать стоит, считают бухгалтеры.

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