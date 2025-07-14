♈ Работодатели назвали самые частые причины отказа в приеме на работу. Могут отказать из-за знака зодиака
Самыми частыми причинами отказа на собеседовании работодатели назвали отсутствие нужных навыков (70%), обман на собеседовании (63%) и завышенные зарплатные ожидания соискателя (50%).
Такие результаты показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
49% респондентов поводом для отказа кандидату назвали токсичность, 39% — негативный отзыв предыдущего работодателя, а еще 33% — неопрятный внешний вид. 27% отказывали из-за несоответствия ценностям корпоративной культуры компании и в целом плохого впечатления о кандидате (11%).
Также поводом для отказа в трудоустройстве 7% работодателей назвали опоздание на собеседование, 4% — наличие грамматических ошибок или опечаток в резюме.
Еще по 1% указали на неподходящий знак зодиака и наличие кредитов у соискателя.
«При этом работодатели чаще всего отказывают кандидатам устно по итогам собеседования, либо в виде СМС в мессенджере (по 33%). Чуть реже это делают по телефону (22%). 2% отправляют письмо на почту, а 4% предпочитают не отказывать кандидатам напрямую», — говорится в исследовании.
Исследование прошло с 24 по 27 июня 2025 года среди 300 представителей бизнеса из всех регионов России.
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Комментарии1
О да! Меня так одна сумасшедшая собеседовала... до сих пор смеюсь. Её интересовал только знак зодиака, больше ничего :)))