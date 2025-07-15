Банки могут задать физлицу вопросы о происхождении денег
У банков есть право интересоваться происхождением денег, которые физлицо хочет разместить на вкладе. Обязанность направлять сведения в Росфинмониторинг есть по операциям от 600 тыс. рублей. Но вопросы могут возникнуть и к гораздо меньшим суммам, если операция показалась банку подозрительной или необычной.
Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, пишет агентство «Прайм».
«Банкам вменено в обязанность мониторить такие операции и за несоблюдение положений 115-ФЗ (грубое или регулярное) их наказывают очень сурово, от штрафов до отзыва лицензии, кредитные организации порой предпочитают, что называется, перебдеть», — пояснила Белянчикова.
Системы автоматического скоринга операций отслеживают операции клиентов. Если система показывает, что что-то не так, банк направляет клиенту запрос.
Если у банка возникли вопросы по вкладу, нужно подтвердить происхождение денег:
доход по основному месту работы;
средства от продажи имущества (квартира, машина, акции);
наследство.
Если документов нет, например, подарили наличные на свадьбу, то можно написать объяснение банку и приложить косвенные доказательства, в данном случае свидетельство о браке, отметила Белянчикова.
Начать дискуссию