Банки могут задать физлицу вопросы о происхождении денег

Данные по операциям от 600 тыс. рублей отслеживает Росфинмониторинг, но бывают вопросы и к меньшим суммам.

У банков есть право интересоваться происхождением денег, которые физлицо хочет разместить на вкладе. Обязанность направлять сведения в Росфинмониторинг есть по операциям от 600 тыс. рублей. Но вопросы могут возникнуть и к гораздо меньшим суммам, если операция показалась банку подозрительной или необычной.

Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, пишет агентство «Прайм».

«Банкам вменено в обязанность мониторить такие операции и за несоблюдение положений 115-ФЗ (грубое или регулярное) их наказывают очень сурово, от штрафов до отзыва лицензии, кредитные организации порой предпочитают, что называется, перебдеть», — пояснила Белянчикова.

Системы автоматического скоринга операций отслеживают операции клиентов. Если система показывает, что что-то не так, банк направляет клиенту запрос.

Если у банка возникли вопросы по вкладу, нужно подтвердить происхождение денег:

доход по основному месту работы;

средства от продажи имущества (квартира, машина, акции);

наследство.

Если документов нет, например, подарили наличные на свадьбу, то можно написать объяснение банку и приложить косвенные доказательства, в данном случае свидетельство о браке, отметила Белянчикова.