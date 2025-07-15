⏳ 15 июля 2025 – последний день для уплаты НДФЛ за 2024 год

Не позднее 15 июля нужно заплатить налог тем, кто должен был отправить декларацию 3-НДФЛ.

Сегодня, 15 июля, – последний день для уплаты НДФЛ за 2024 год, напоминает региональное УФНС. Такая обязанность есть у физлиц, которые отправлял декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2025 года с рассчитанной суммой налога.

Представить отчет должны физлица, которые получили доход от продажи имущества, подарки, вознаграждение от физлиц и организаций – не налоговых агентов, выиграли денежные суммы в лотерею, получили доходы от источников, находящихся за пределами РФ и т.д. Также декларацию отправляли ИП, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Также отправить 3-НДФЛ должны были работники, у которых НДФЛ не удержал работодатель. Если работодатель сообщил в налоговую о невозможности удержать НДФЛ и его сумме, физлицу пришлют налоговое уведомление. На его основании нужно будет заплатить налог до 2 декабря 2025 года.

Заплатить налог можно через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин».

С 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги, смотрите наш бухгалтерский календарь.