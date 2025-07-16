21% россиян скучают по работе во время отпуска

Больше всего скучают люди с зарплатой до 50 тыс. рублей. Женщины больше хотят на работу, чем мужчины.

21% россиян признался, что скучает по своей работе во время отпуска. Такие результаты показало исследование SuperJob на основании опроса 3000 респондентов.

«Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%). Женщины рвутся на работу, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 24% против 19% соответственно», — говорится в результатах исследования.

Женщины пояснили, почему хотят на работу. «Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую». «После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам», — прокомментировали опрошенные.

Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (24%). По их словам, в отпуске скучно, привычка ходить на работу.

Но 62% респондентов не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки.

«Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря. Нет, потому что отпуск обычно удается», — заявили россияне.

Остальные 17% затруднились ответить про отношение к рабочим будням во время отдыха.