Роструд: работодатель может не отпустить работника в отпуск после 6 месяцев работы
Такое допускается, если по графику отпусков отдых предусмотрен позже.
Роструд указал, что работодатель имеет право отказать в отпуске после 6 месяцев работы сотрудника.
«Да, имеет, если согласно графику отпусков предоставление отпуска предусмотрено позже», —ответило ведомство на сайте Онлайнинспекции.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков: ст. 123 ТК. Его утверждает работодатель не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Комментарии2
Так если он принят после составления графика?
В идеале при приёме на работу новых сотрудников надо вносить изменения в график отпусков. Но на практике так никто не делает.
Из разъяснений в Гаранте: