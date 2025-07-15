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Отпуска

Роструд: работодатель может не отпустить работника в отпуск после 6 месяцев работы

Такое допускается, если по графику отпусков отдых предусмотрен позже.

Роструд указал, что работодатель имеет право отказать в отпуске после 6 месяцев работы сотрудника.  

«Да, имеет, если согласно графику отпусков предоставление отпуска предусмотрено позже», —ответило ведомство на сайте Онлайнинспекции.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков: ст. 123 ТК. Его утверждает работодатель не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

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Комментарии

2
    • Алейда

      В идеале при приёме на работу новых сотрудников надо вносить изменения в график отпусков. Но на практике так никто не делает.

      Из разъяснений в Гаранте:

      Трудовое законодательство, закрепляя за работником право на использование отпуска по истечении шести месяцев работы, не устанавливает при этом для работодателя обязанности предоставить такой отпуск по заявлению работника во время, не предусмотренное графиком отпуском.

      Если работодатель не имеет возможности предоставить работнику отпуск в текущий момент, работник не относится к категориям лиц, которым отпуск предоставляется в удобное для них время (часть четвертая ст. 123 ТК РФ), а до окончания того рабочего года, за который предоставляется отпуск, осталось время, превышающее продолжительность ежегодного отпуска работника, то, полагаем, работодатель может отказать работнику в предоставлении отпуска в желаемое им время. Наше мнение основано на том, что по смыслу ст. 123 ТК РФ право определения времени использования работником отпуска за текущий рабочий год по общему правилу принадлежит работодателю. Но, отказывая в предоставлении отпуска, работодателю следует как можно скорее выполнить свою обязанность по включению отпуска данного работника в график отпусков - при возникновении спора график отпусков может быть использован работодателем в подтверждение того, что в соответствии с очередностью, установленной у работодателя, отпуск работника запланирован на другое время.

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