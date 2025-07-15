Роструд: работодатель может не отпустить работника в отпуск после 6 месяцев работы

Такое допускается, если по графику отпусков отдых предусмотрен позже.

Роструд указал, что работодатель имеет право отказать в отпуске после 6 месяцев работы сотрудника.

«Да, имеет, если согласно графику отпусков предоставление отпуска предусмотрено позже», —ответило ведомство на сайте Онлайнинспекции.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков: ст. 123 ТК. Его утверждает работодатель не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.