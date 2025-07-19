Задекларировать доходы за 2024 год еще можно – УФНС

Налоговики предупреждают, что с 16 июля 20256 началась «бездекларационная» камеральная проверка. Тем, кто не отправил декларацию, доначислят налоги.

Россияне, которые в 2024 году получили доход от реализации или подарок в виде недвижимого имущества, и не отправившие декларацию, еще могут это сделать, напоминает региональное УФНС.

Отправить декларацию нужно было до 30 апреля 2025 года, а заплатить НДФЛ – до 15 июля.

Но этими двумя датами мероприятия декларационной кампании не заканчиваются, пишут налоговики.

«После истечения срока уплаты НДФЛ налоговый орган анализирует сведения, поступившие из регистрирующих органов, и 16 июля начинается “бездекларационная” камеральная проверка», — отметило УФНС.

Тем, кто получил доход, но не представил декларацию, налоговая доначислит налог.

Физлица, которые не успели задекларировать свои доходы, могут отправить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год и приложить подтверждающие документы. Это можно сделать через сервис «Личный кабинет налогоплательщика-физлица» на сайте ФНС.