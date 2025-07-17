В закон о маркетплейсах предлагают добавить норму о первоочередной выдаче российских товаров

Карточки товаров иностранного производства предлагают маркировать. В урегулировании споров между площадкой и продавцом должен участвовать живой представитель маркетплейса.

Союз интернет-торговли предлагает внести изменения в законопроект о платформенной экономике. В частности, предлагается закрепить приоритетную выдачу товаров отечественных производителей в поисковиках маркетплейсов по запросу покупателя.

Такое обращение направил главе думского комитета по развитию гражданского общества Владимиру Шаманову президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов.

«В поисковой выдаче товаров на цифровой платформе по запросу селлера должны в первую очередь выходить товары отечественного производителя и отечественного поставщика. Товары иностранного производства, а также товары, реализуемые иностранными поставщиками, должны предлагаться пользователю лишь во вторую очередь», — говорится в обращении.

Карточка зарубежных производителей предлагается маркировать.

Также вносится предложение ввести обязательную норму о досудебном урегулировании споров между маркетплейсами и их партнерами с обязательным участием в урегулировании живого представителя маркетплейса, а не искусственного интеллекта.

Ранее ужесточить правила для маркетплейсов, чтобы они не могли в одностороннем порядке проводить акции, потребовал ретейл.