Отпуск сразу после декрета рассчитывают из среднего заработка до декрета

Роструд уточнил порядок расчета отпускных для работницы, которая вышла из отпуска по БиР.

На сайте Онлайн инспекции задали вопрос о порядке расчета отпускного пособия для сотрудницы, которая вышла из отпуска по уходу за ребенком.

Работодатель считает, что рассчитать отпускною нужно исходя из оклада, а не исходя из среднего заработка, за время отработанное до декретов.

«Если отпуск будет Вам предоставлен сразу после декрета, то оплата должна производиться исходя из заработной платы, начисленной за 12 месяцев до декрета», — ответило ведомство.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска рассчитывают за последние 12 календарных месяцев: положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (ч. 7 ст. 139 ТК).

Если у работника не было фактически начисленной зарплаты или фактически отработанных дней за расчетный период, средний заработок определяется по зарплате за предшествующий период, равный расчетному.

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