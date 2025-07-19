Исследование: зарплаты в общепите выросли на 24%

Сильнее всего выросли зарплатные предложения для официантов, им готовы платить больше 103 тысяч рублей в месяц.

В первой половине 2025 года работодатели на 24% подняли средние зарплаты, которые они предлагают соискателям. Сотрудники могут зарабатывать больше 65 тыс. рублей в месяц.

Заметнее всего выросли зарплатные предложения у официантов: +56% по сравнению с первой половиной 2024 года. Сейчас на этой позиции предлагают среднюю зарплату 103 547 рублей в месяц. Кроме того, официанты могут увеличить свой доход за счет чаевых, а в некоторых заведениях еще доплачивают проценты от выручки. Об этом сказано в исследовании Авито.

Предложения по зарплате растут и для работников кухни. За год на 54% выросла зарплата пекаря. Такому специалисту готовы платить около 65,5 тыс. рублей. Мясникам предлагают на 34% больше, около 82 513 рублей.

По сравнению с первым полугодием 2024 года, сейчас на 80% увеличилось число новых вакансий для су-шефов. Им предлагают в среднем 99 295 рублей в месяц. На 72% чаще стали появляться объявления о поиске помощников официанта. Им готовы платить 58 359 рублей.