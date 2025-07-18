Путин поручил разработать налоговые льготы для станкостроения, автоматизации и робототехники
Предприятиям в деятельность в сферах станкостроения, автоматизации и робототехники могут дать льготы по налогу на прибыль и страховым взносам.
Президент РФ поручил кабмину разработать предложения по применению к организациям, работающим в сферах станкостроения, автоматизации и робототехники, пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов. Льготы предложат по аналогии с пониженными налоговыми ставками и тарифами, которые получила радиоэлектронная промышленность.
Список поручений опубликован на сайте Кремля.
Доклад по вопросу Правительство должно подготовить к 1 сентября 2025 года.
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