Путин поручил разработать налоговые льготы для станкостроения, автоматизации и робототехники

Предприятиям в деятельность в сферах станкостроения, автоматизации и робототехники могут дать льготы по налогу на прибыль и страховым взносам.

Президент РФ поручил кабмину разработать предложения по применению к организациям, работающим в сферах станкостроения, автоматизации и робототехники, пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов. Льготы предложат по аналогии с пониженными налоговыми ставками и тарифами, которые получила радиоэлектронная промышленность.

Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Доклад по вопросу Правительство должно подготовить к 1 сентября 2025 года.