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Импорт

Специалист по ВЭД расскажет, как правильно вести учет импортного товара

Разберитесь, как работать с импортом товара – от оформления документов до учета и налогообложения, чтобы не попасть под штрафные санкции.

Торговля импортными товарами, в том числе на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах — перспективное, но сложное направление с точки зрения учета и налогообложенияКак правильно учитывать импорт, избежать претензий со стороны ФНС и таможни? Какие изменения в 2025 году важно учесть?

Обо всем этом расскажет эксперт по ВЭД на бесплатном вебинаре «Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности». Он состоится 21 июля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  1. Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК».

  2. Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС.

  3. Валютное законодательство.

  4. Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.

  5. Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:
    5.1. Документальное оформление.
    5.2. Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.
    5.3. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
    5.4. Отчетность по импортированному товару.

  6. Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций.

  7. Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Ждем вас на вебинаре 21 июля в 11:00 мск!

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