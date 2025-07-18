Специалист по ВЭД расскажет, как правильно вести учет импортного товара
Торговля импортными товарами, в том числе на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах — перспективное, но сложное направление с точки зрения учета и налогообложения. Как правильно учитывать импорт, избежать претензий со стороны ФНС и таможни? Какие изменения в 2025 году важно учесть?
Обо всем этом расскажет эксперт по ВЭД на бесплатном вебинаре «Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности». Он состоится 21 июля в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК».
Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС.
Валютное законодательство.
Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.
Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:
5.1. Документальное оформление.
5.2. Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.
5.3. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
5.4. Отчетность по импортированному товару.
Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций.
Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.
Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
Ждем вас на вебинаре 21 июля в 11:00 мск!
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