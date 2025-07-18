Если услуги оказали на УСН, составленные позже первичные документы не будут основанием для уплаты НДС
Компания на упрощенке оказала услуги, а акт подписала позже – после перехода на ОСНО. Это не будет основанием для предъявления покупателю сумм НДС, пишет Минфин в письме от 06.05.2025 № 03-07-11/45284.
НДС к оплате покупателю предъявляют только плательщики НДС: п. 1 ст. 168 НК.
Если налогоплательщик на УСН оказал услуги в 2024 году – он не предъявляет к оплате этих услуг НДС. Составленные после перехода на ОСНО с 1 января 2025 года первичные документы не являются основанием для предъявления покупателю сумм НДС, уточняет Минфин.
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