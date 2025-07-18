ЦОК ОК Налоговые проверки-2025 17.07 Мобильный
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УСН

Если услуги оказали на УСН, составленные позже первичные документы не будут основанием для уплаты НДС

Услуги, оказанные на УСН без НДС, не будут облагаться налогом, если акт приема подписали после перехода на ОСНО.

Компания на упрощенке оказала услуги, а акт подписала позже – после перехода на ОСНО. Это не будет основанием для предъявления покупателю сумм НДС, пишет Минфин в письме от 06.05.2025 № 03-07-11/45284.

НДС к оплате покупателю предъявляют только плательщики НДС: п. 1 ст. 168 НК.

Если налогоплательщик на УСН оказал услуги в 2024 году – он не предъявляет к оплате этих услуг НДС. Составленные после перехода на ОСНО с 1 января 2025 года первичные документы не являются основанием для предъявления покупателю сумм НДС, уточняет Минфин.

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