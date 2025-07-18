Роструд защитил права более 50 тысяч сотрудников с помощью алгоритма «Без проверки»

В первой половине 2025 года трудовые инспекторы защитили права 50 тыс. работников, причем без контрольно-надзорных мероприятий. В этом им помог алгоритм по работе с обращениями пользователей под названием «Без проверки».

Его запустили в 2022 году. Система «Без проверки» позволяет урегулировать проблемы, на которые жалуются сотрудники в инспекцию труда. Все проходит без дополнительных административных нагрузок на работодателя и проверок.

«Обе стороны трудовых отношений могут рассчитывать на консультационную поддержку государственных инспекторов труда», — сказано на сайте Роструда.

Если проблему нельзя решить с помощью алгоритма «Без проверки», то инспекторы применяют меры реагирования. Однако большинство работодателей предпочитают не доводить до этого, они выбирают добровольно устранить нарушения.

Больше всего жалоб от сотрудников связаны с выплатой зарплаты. Узнайте, как правильно вести расчеты с персоналом. Приходите на бесплатный и срочный вебинар «Изменения в ЕФС-1, кадрах и расчетах с персоналом». Он состоится 29 июля 2025 года в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Изменения в ТК РФ:

некоторые виды отпусков;

изменения по отдельным категориям работников.

2. Обновление порядка расчета с персоналом:

премии, в том числе лишение премий;

командировки;

средний заработок;

ночная надбавка;

надбавка за вахтовый метод работы и др.

3. Обновление ЕФС-1: форма, новые коды для заполнения подраздела 1.1.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре 29 июля в 15:00 мск!