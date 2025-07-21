❕ ФНС активизирует проверки общепита

Налоговики будут активнее проверять, как кафе и рестораны соблюдают новые правила работы с ККТ.

ФНС поручила налоговикам активизировать проверки ИП и компаний в сфере общепита по вопросам соблюдения ими новых правил применения ККТ.

Об этом говорится в письме службы от 04.07.2025 № АБ-4-20/6387@. Ведомство напоминает, что с 1 марта 2025 вступили в силу изменения в закон о ККТ от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Теперь при расчетах за услуги общепита после получения согласия клиента совершить такой расчет заведение печатает кассовый чек и выдает его клиенту до момента расчета.

Кассовый чек (бланк строгой отчетности) подтверждает прием денег за услуги общепита. То есть изменили момент, когда нужно применять ККТ и печатать чек: это нужно делать после получения согласия клиента совершить расчет, но до передачи денег.

Если кафе не распечатает чек до момента расчета – это считается неприменением ККТ и влечет привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП.

В письме от 25.02.2025 № АБ-4-20/1906@ ФНС поручала налоговикам не наказывать за такие нарушения. Теперь эти рекомендации отменяют.

Налоговикам поручено активизировать проведение контрольных мероприятий по предприятиям общепита, отнесенных к «красной» рисковой зоне. Особое внимание уделят ресторанам и кафе, у которых есть в штате официанты.