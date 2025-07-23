Операции сервитута облагаются НДС. Но важно, кто предоставляет участок

Операции по предоставлению права ограниченного пользования чужим земельным участком не освобождены от НДС.

Минфин пояснил, как платить НДС при предоставлении сервитута. В письме от 04.04.2025 № 03-07-11/33499 ведомство указывает, что перечень операций, не признаваемых объектом обложения НДС, указан в п. 2 ст. 146 НК, а список операций, освобожденных от НДС, — в ст. 149 НК.

В этих пунктах нет операций по предоставлению права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута). То есть, эти операции облагаются НДС.

При этом в ст. 161 НК установлены особенности расчета и уплаты НДС для сервитута, предоставленного органами власти по участкам, находящихся в федеральной, региональной или муниципальной собственности.

А в остальных случаях при предоставлении сервитута НДС платят в общем порядке те, кто предоставляет права пользования чужим земельным участком.

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