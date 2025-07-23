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НДС

Операции сервитута облагаются НДС. Но важно, кто предоставляет участок

Операции по предоставлению права ограниченного пользования чужим земельным участком не освобождены от НДС.

Минфин пояснил, как платить НДС при предоставлении сервитута. В письме от 04.04.2025 № 03-07-11/33499 ведомство указывает, что перечень операций, не признаваемых объектом обложения НДС, указан в п. 2 ст. 146 НК, а список операций, освобожденных от НДС, — в ст. 149 НК.  

В этих пунктах нет операций по предоставлению права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута). То есть, эти операции облагаются НДС.

При этом в ст. 161 НК установлены особенности расчета и уплаты НДС для сервитута, предоставленного органами власти по участкам, находящихся в федеральной, региональной или муниципальной собственности.

А в остальных случаях при предоставлении сервитута НДС платят в общем порядке те, кто предоставляет права пользования чужим земельным участком.

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Автор

Михаил Жуховицкий

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