💰 Миронов предлагает увеличить МРОТ до 50 тысяч
23 июля 2025 года в Госдуму внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года.
Автор проекта депутат Сергей Миронов считает, что 50 тысяч рублей — это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности.
«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — говорится в пояснительной записке.
Потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нужно пересмотреть, пояснил Миронов.
Ранее мы писали, что Минтруд может установить МРОТ больше 27 тысяч рублей в 2026 году.
Комментарии1
а чего так мало? надо 100 000 р