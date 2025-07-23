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💰 Миронов предлагает увеличить МРОТ до 50 тысяч

Депутаты от СРЗП внесут законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2026 года.

23 июля 2025 года в Госдуму внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года.

Автор проекта депутат Сергей Миронов считает, что 50 тысяч рублей — это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности.

«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — говорится в пояснительной записке.

Потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нужно пересмотреть, пояснил Миронов.

Ранее мы писали, что Минтруд может установить МРОТ больше 27 тысяч рублей в 2026 году.

Автор

Михаил Жуховицкий

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