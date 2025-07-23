Собрания после рабочего дня – это сверхурочная работа, которую нужно оплачивать

Работодатель может проводить собрания в нерабочее время с письменного согласия работника. Штрафовать за непосещение таких собраний – незаконно.

Посещение собраний за пределами рабочего времени – это привлечение к сверхурочной работе. Это возможно только с согласия работника, пояснил Роструд.

Так ведомство ответило на вопрос о собраниях в нерабочее время, за непосещение которых работодатель выплачивает 80% зарплаты.

«Несогласие работника работать сверхурочно не может стать причиной уменьшения размера выплачиваемой заработной платы», — отметило ведомство.

Согласно ст. 99 ТК, сверхурочная работа – это работа по инициативе работодателя, выполняемая за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. Привлечь работника к сверхурочной работе можно с его письменного согласия, кроме исключительных случаев.

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