Собрания после рабочего дня – это сверхурочная работа, которую нужно оплачивать
Посещение собраний за пределами рабочего времени – это привлечение к сверхурочной работе. Это возможно только с согласия работника, пояснил Роструд.
Так ведомство ответило на вопрос о собраниях в нерабочее время, за непосещение которых работодатель выплачивает 80% зарплаты.
«Несогласие работника работать сверхурочно не может стать причиной уменьшения размера выплачиваемой заработной платы», — отметило ведомство.
Согласно ст. 99 ТК, сверхурочная работа – это работа по инициативе работодателя, выполняемая за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. Привлечь работника к сверхурочной работе можно с его письменного согласия, кроме исключительных случаев.
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Комментарии4
Хорошо же в Роструде работать!
Вот бы у всех такая работа была бы! И зарплату бы , небось, повыше средней получают?
Да что-то так себе у них з/п, честно говоря. Это в Центральном аппарате:
https://rostrud.gov.ru/rostrud/gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba/?ID=1236664
https://rostrud.gov.ru/rostrud/gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba/?ID=1236642
https://rostrud.gov.ru/rostrud/gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba/?ID=1236651
https://rostrud.gov.ru/rostrud/gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba/?ID=1236656
https://rostrud.gov.ru/rostrud/gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba/?ID=1236322
https://rostrud.gov.ru/rostrud/gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba/?ID=1236581
https://hh.ru/employer/1283682?ysclid=mdfw9tmy2q613628018
@Алейда, Эх да не себе фига "так себе"! от 60 до 85 тыщ! И это только зарплата!!
Шоп я так жил!!!
Интересно, а людей там принимают?