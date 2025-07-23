Разрыв между максимальной и минимальной зарплатой достиг рекорда в 182 тысячи рублей

Меньше всего получают жители Северного Кавказа — от 44 до 51 тысячи рублей, а больше всего — в ЯНАО, Москве и Магаданской области — до 185 тысяч.

За год разница между максимальной и минимальной средней зарплатой в регионах достигла 182 тыс. рублей. Это рекордное значение, разрыв увеличился на четверть.

В апреле 2025 года средняя зарплата в России — 97 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в 2024 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего работодатели платят на Чукотке, там зарплата выросла на 20%, до 223 тыс. рублей. Меньше всего — в Ингушетии, где выплаты сотрудникам в среднем увеличились на 8%, до 41 тыс.

В лидеры по уровню зарплат попали работники из Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также из Москвы и Магаданской области. В среднем там получают от 145 до 185 тыс. рублей. Самые низкие доходы в Чечне, Дагестане, Осетии и Кабардино-Балкарии — от 44 до 51 тыс. рублей.

«В промышленных регионах зарплаты растут, в том числе из-за нехватки кадров, а в менее развитых экономиках их уровень стабильно отстает от среднего. Из-за этого на юге так популярны режимы самозанятости и ИП», — сказал кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Несмотря на то, что в регионах разный уровень жизни, Роструд продолжает настаивать: зарплаты сотрудников на одной должности не должны отличаться в зависимости от субъекта. Допускается только различие в надбавках.

Заметнее всего разница в зарплате на одинаковых должностях в сферах с переменной оплатой. Например, в продажах, маркетинге, инвестициях, консалтинге и в IT. Там доход зависит в основном от личных результатов, а оклад может быть небольшим.