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Руководители и главные бухгалтеры госкомпаний будут получать дополнительное вознаграждение акциями

Минфин хочет внедрить программы долгосрочной мотивации руководства госпредприятий.

Минфин предлагает внести изменения в положение об условиях оплаты труда руководителей и главбухов госкомпаний.

Госкомпании, акции которых допущены к организованным торгам или запланированы к публичному размещению на организованных торгах, смогут устанавливать для сотрудников программы долгосрочной мотивации (ПДМ). Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале законопроектов.

Проект определяет ПДМ как комплекс внутренних документов и решений совета директоров, устанавливающих возможность выплаты вознаграждения отдельным работникам (в том числе должностным лицам руководящего состава) компании в форме предоставления ее акций или финансовых инструментов.

Такое вознаграждение по ПДМ не будет учитываться в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров и может быть установлено по решению совета директоров.

Действующее положение об условиях оплаты труда руководителей, их замов, главбухов и других руководителей госкорпораций, госкомпаний, хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, утверждено постановлением Правительства от 13.02.2023 № 209. Система мотивации топ-менеджмента основана на достижении ключевых показателях эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателях эффективности (ФКЭП).

Автор

Алексей Манин
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