Сбер ввел для соискателей обязательное требование применять ИИ в работе
Сбер ввел для соискателей обязательное требование применять ИИ в работе.
Критерии будут отличаться в зависимости от должности.
К действующим сотрудникам уже применяется такое требование — они проходят курсы, чтобы повысить навык владения ИИ-инструментами.
Для специалистов «первой линии» ключевое требование — умение применять ИИ для «эффективного решения повседневных задач».
Специалистам аналитических и ИТ-направлений нужные «более глубокие» знания и «интеграция» ИИ в профессиональную деятельность. Для проверки на собеседованиях будут практические задания. Также будут тестировать способность переписывать тексты и проверять факты при помощи нейросетей.
Разработчики должны «свободно ориентироваться» в ИИ-инструментах, понимать принципы их работы и в идеале уметь создавать ИИ-решения. Руководителям же «критически важно» понимать возможности ИИ и принимать решения с опорой на данные, полученные от него.
Стажерам и студентам нужно только желание обучиться работе с ИИ.
Не нужно работать с ИИ тем, чья специфика никак не касается нейростей, — например, уборщикам и грузчикам
Комментарии1
Ну вот а вы все шутки шутите))) Без ИИ скоро работу будет не найти.