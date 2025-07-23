Теперь каждому соискателю в Сбере нужно уметь пользоваться искусственным интеллектом — от стажеров до топов. Навыки будут проверять прямо на собеседовании. Исключение — только для тех, чья работа никак не связана с технологиями.

Сбер ввел для соискателей обязательное требование применять ИИ в работе.

Критерии будут отличаться в зависимости от должности.



К действующим сотрудникам уже применяется такое требование — они проходят курсы, чтобы повысить навык владения ИИ-инструментами.



Для специалистов «первой линии» ключевое требование — умение применять ИИ для «эффективного решения повседневных задач».



Специалистам аналитических и ИТ-направлений нужные «более глубокие» знания и «интеграция» ИИ в профессиональную деятельность. Для проверки на собеседованиях будут практические задания. Также будут тестировать способность переписывать тексты и проверять факты при помощи нейросетей.



Разработчики должны «свободно ориентироваться» в ИИ-инструментах, понимать принципы их работы и в идеале уметь создавать ИИ-решения. Руководителям же «критически важно» понимать возможности ИИ и принимать решения с опорой на данные, полученные от него.



Стажерам и студентам нужно только желание обучиться работе с ИИ.



Не нужно работать с ИИ тем, чья специфика никак не касается нейростей, — например, уборщикам и грузчикам