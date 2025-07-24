В рамках опроса Минэкономразвития можно попросить о налоговых льготах

Минэкономразвития поручено разработать Стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Для этого хотят собрать мнения и практики предпринимателей. Поэтому Центр стратегических разработок проводит опрос бизнеса.

Участвовать в опросе приглашают представителей компаний, отраслевых ассоциаций, общественных и экспертных организаций, а также ИП и самозанятых.

«Мы получили предложения от депутатов Госдумы, профильных ассоциаций и экспертов. Но ключевая часть этой работы — открытый диалог с бизнесом и профессиональным сообществом. Опрос, который проводит Центр стратегических разработок, — один из важнейших инструментов обратной связи. Его результаты станут основой для решений и механизмов, направленных на создание условий для устойчивого роста креативных индустрий в России», — заявила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Чтобы внести свое предложение, нужно заполнить анкету и подробно описать проект на странице опроса. При этом нужно подчеркнуть его уникальность, инновационность и потенциал влияния на развитие отрасли. Особо ценной будут считать информацию о возможных экономических эффектах и социальной значимости.

Также в опроснике можно указать действующие и необходимые меры поддержки: налоговые льготы, субсидии, грантовая поддержка, образовательные программы и т.д.

Данные, полученные в ходе опроса, ЦСР соберет, обобщит и передаст в Минэкономразвития предложения для работы над стратегией.