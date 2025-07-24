Нельзя заставить сотрудника сообщать о совместительстве

Работники не обязаны сообщать, что они устраиваются на работу по совместительству. Установить для них такую обязанность в ЛНА – неправомерно.

На сайте Онлайнинспекции спросили о законности действий работодателя, который установил для работников обязанность уведомлять о работе по совместительству в кодексе корпоративной этики. За неуведомление о трудоустройстве в другую компанию по совместительству работнику хотят сделать выговор.

«Полагаем, что действия работодателя неправомерны, поскольку он не вправе устанавливать обязанность обычным работникам сообщать о том, что они трудоустраиваются на работу по совместительству», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило ст. 3 ТК: никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Кроме того, по ч. 4 ст. 8 ТК нормы ЛНА, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством, не подлежат применению.

А дисциплинарное взыскание (выговор) можно применять только за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей: ч. 1 ст. 192 ТК.

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