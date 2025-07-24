Депутат предлагает ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин собирает направить в кабмин предложение о вводе обязательных пенсионных отчислений для самозанятых в размере 2% от их дохода для формирования будущей пенсии.

«Считаю, что гражданин, который работает легально и платит налоги, должен иметь гарантированное право на страховую пенсию. Это соответствует и 39-й статье Конституции, и принципам справедливости. Предлагаю ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых — 2% от дохода, но не ниже установленного минимума», — заявил Никитин.

Действующий принцип добровольных отчислений он считает неэффективным. Такой механизм не может гарантировать самозанятым достойную пенсию, что снижает их желание официально регистрироваться.

«Предлагаю гибкий и справедливый механизм: освободить от взносов граждан с доходом ниже 24 тысяч рублей в месяц, дать гражданам возможность добровольно доплатить взнос и увеличить пенсию, а также учитывать пенсионные отчисления при получении социальных выплат, например по болезни или материнству», — уточнил депутат.

Такие обязательства позволят самозанятым формировать трудовой стаж, начислять пенсионные коэффициенты и контролировать размер своей будущей пенсии. Для этого нужно внести поправки в НК и в законодательство о страховых взносах и о страховых пенсиях.

Если человек зарабатывает 50 тыс. руб. в месяц и платит 2%, в год получится 12 тыс. рублей. Минимальный взнос в 2025 году – 59 241,6 рубля, эта сумма дает почти один пенсионный коэффициент в год и год стажа. Так при постоянной уплате взносов в течение 30 лет можно накопить около 29 коэффициентов и возможность получения пенсии порядка 13 тыс. рублей в месяц, разъяснил Никитин.