Депутат Нилов предложил создать отдельную полку для органических продуктов

Чтобы россияне, которые заботятся о своем здоровье и едят органические продукты, могли лучше ориентироваться в ассортименте магазинов, депутат предлагает создать отдельную полку для таких продуктов.

24 июля 2025 года депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект о создании торговых полок для органических продуктов питания.

Согласно проекту, продавцы получат право размещать сертифицированные органические продукты питания на специально выделенных торговых местах. При дистанционном способе продажи, продавец имеет право представить покупателю свою продукцию в отдельном разделе сайта или торговой площадки.

«Принятие законопроекта будет способствовать осуществлению правильного и осознанного выбора безопасных для здоровья органических продуктов питания, то есть сохранению здоровья россиян», — сказано в пояснительной записке.

Органическая продукция не должна содержать ГМО, консерванты, красители, ароматизаторы и химические консерванты, а также пестициды, удобрения, гормоны, антибиотики и стимуляторы роста.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.