Сельхозпроизводители смогут закладывать земельные участки

Зачастую участки выступают как залог для получения кредитов, а для ведения сельского хозяйства их не используют. Чтобы уйти от этой практики, Совет Федерации хочет разрешить изымать такую землю.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию одобрил законопроект, по которому сельхозпроизводители смогут передавать землю в залог.

Причем иные правообладатели не смогут передавать в залог принадлежащие им участки сельскохозяйственного назначения. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Геннадия Емельянова.

Сенатор считает, что изменения эффективно вовлекут земли сельскохозяйственного назначения в оборот и не затронут интересы добросовестных товаропроизводителей, которые привлекают деньги под залог земли.

Законопроект предусматривает, что право получать кредит под залог земельных участков будет только у тех, кто будет их использоваться для ведения сельского хозяйства.

Сейчас суды отклоняют иски об изъятии земельных участков, если они обременены ипотекой. Это затрудняет конфискацию земли, которую не используют по целевому назначению или используют с нарушением законодательства.

Законопроект хотят доработать с учетом позиции Росреестра, который хочет, чтобы изменения не затрагивали садоводов и дачников.