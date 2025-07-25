Маркетплейсы считают, что запрет размещать ПВЗ в жилых домах ударит по экономике

Представители маркетплейсов говорят, что ПВЗ обеспечивают людей товарами. Это особенно важно для малых населенных пунктов без крупных магазинов.

Маркетплейсы прокомментировали предложение сенатора Олега Голова о законодательном запрете открывать пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов. Он заявил, что люди жалуются на работу складов, которая мешает им полноценно отдыхать, а движение грузовиков ухудшает экологию.

«Именно ПВЗ позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах страны», — ответили в пресс-службе Wildberries & Russ.

Представители маркетплейса напомнили, что в маленьких поселках может не быть крупных торговых сетей и центров, а есть только пункт выдачи маркетплейса. Без него жители не смогут, например, собрать ребенка в школу.

По такой логике следует закрыть и все магазины, аптеки и салоны красоты, расположенные в жилых домах, добавили в ВБ.

Пресс-служба Ozon привела данные опроса, согласно которым две трети респондентов посчитали удобным расположение ПВЗ в собственном доме или недалеко от него. ПВЗ развивают малый и средний бизнес по всей стране, а ограничения на их размещение могут серьезно затормозить развитие предпринимательства и сделать онлайн-покупки недоступными для миллионов россиян, подчеркнули представители Озона.

Если открывать ПВЗ в жилых домах запретят, площадки будут искать новые помещения и, вероятно, переедут на окраины или в промзоны. Сроки доставки вырастут, а покупатели, привыкшие получать заказы рядом с домом, будут недовольны, считает руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.