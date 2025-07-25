Маркетплейсы считают, что запрет размещать ПВЗ в жилых домах ударит по экономике
Маркетплейсы прокомментировали предложение сенатора Олега Голова о законодательном запрете открывать пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов. Он заявил, что люди жалуются на работу складов, которая мешает им полноценно отдыхать, а движение грузовиков ухудшает экологию.
«Именно ПВЗ позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах страны», — ответили в пресс-службе Wildberries & Russ.
Представители маркетплейса напомнили, что в маленьких поселках может не быть крупных торговых сетей и центров, а есть только пункт выдачи маркетплейса. Без него жители не смогут, например, собрать ребенка в школу.
По такой логике следует закрыть и все магазины, аптеки и салоны красоты, расположенные в жилых домах, добавили в ВБ.
Пресс-служба Ozon привела данные опроса, согласно которым две трети респондентов посчитали удобным расположение ПВЗ в собственном доме или недалеко от него. ПВЗ развивают малый и средний бизнес по всей стране, а ограничения на их размещение могут серьезно затормозить развитие предпринимательства и сделать онлайн-покупки недоступными для миллионов россиян, подчеркнули представители Озона.
Если открывать ПВЗ в жилых домах запретят, площадки будут искать новые помещения и, вероятно, переедут на окраины или в промзоны. Сроки доставки вырастут, а покупатели, привыкшие получать заказы рядом с домом, будут недовольны, считает руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.
Комментарии1
Очередная дурацкая инициатива. Мне, допустим, многое мешает отдыхать: периодически тусующиеся поздним вечером шумные недоумки, стригущие по утрам с неимоверным грохотом "газоны" и отпиливающие с неменьшим грохотом и так уже редкие деревья, шум самосвалов, приезжающих забрать мусор, шум при разгрузке поставок в соседний сетевой магазин, железнодорожная ветка под окном, по которой некоторые составы проезжают со звуком, похожим то ли на нарастающий раскат грома, то ли на летящий вертолет, при этом ещё сигналящие встречным и разным... Но это - ОБЫЧНЫЙ городской фон. Если я хоть краем мысли допущу, что надо всё это запретить, значит, мне пора к психиатру. Регулировать - да, безусловно. Но ПВЗ вписываются в нормальную городскую среду ничуть не меньше всего вышеперечисленного (хотя перечень "раздражителей" не полный 🤪). Не то сенатор озвучил, совсем не то. Печально.