Володин: за передачу банковских карт и счетов можно получить до 3 лет лишения свободы

МВД уже сформировал список из 30 тысяч фамилий, которые замечены в передаче банковских карт и счетов за вознаграждение. За это преступление теперь действует наказание — до 3 лет колонии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 5 июля 2025 года действует Федеральный закон от 24.06.2025 № 176-ФЗ об уголовной ответственности за передачу банковских карт мошенникам. Злоумышленники используют такие счета для обналичивания похищенных денег.

Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы, а тем, кто передал свои счета или банковские карты — до 3 лет.

«Принимая закон, предусмотрели норму, что, если человек совершил преступление впервые, он может быть освобожден от уголовной ответственности за активное содействие следствию», — сказал Вячеслав Володин.

Также он добавил, что у МВД уже есть список из 30 тыс. человек, которые помогают мошенникам выводить денежные средства. Под особым контролем находятся еще несколько десятков тысяч счетов.

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