За работу в выходной нужно дать полный день отдыха

Даже если сотрудник работал пару часов – ему нужно предоставить полный день отдыха.

За каждый день работы в выходной или нерабочий праздничный день работнику предоставляется полный день отдыха независимо от количества отработанных часов.

То есть, если работник отработал по 4 часа в два выходных дня и выбрал отгулы, работодатель не может дать только один отгул, пишет Роструд.

Право сотрудника, который работал в выходной или праздничный день, выбрать другой день отдыха, закреплено в ч. 4 ст. 153 ТК. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивают.

Подробнее о том, какие выплаты положены сотруднику за работу в выходные дни по собственному желанию или вызову работодателя, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи».

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