Бюджетные кредиты позволили привлечь 3,4 трлн рублей частных инвестиций

Региональные власти возвели больше 31 млн кв. м жилья благодаря инфраструктурным и казначейским кредитам.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал, что инфраструктурные и специальные казначейские кредиты позволили ввести в эксплуатацию почти 31,4 млн кв. м жилья и привлечь в экономику около 3,4 трлн рублей от частных инвесторов.

Инфраструктурные бюджетные кредиты действуют с 2022 года, за это время построили 28,8 млн кв. м жилья, создали 155,3 тыс. рабочих места, а в экономику поступило 3,15 трлн внебюджетных рублей.

По программе специальных казначейский кредитов возвели 2,6 млн кв. м жилых помещений и привлекли 230,6 млрд рублей частных инвестиций.

«Благодаря им в регионах открываются новые школы, детсады, поликлиники и дороги, обновляется коммунальная инфраструктура и общественный транспорт», — сказал Марат Хуснуллин.

Больше всего за счет бюджетных кредитов обновили инфраструктуру в Татарстане (4,4 млн кв. м), Санкт-Петербурге (3,3 млн кв. м), Московской (2,6 млн кв. м) и Свердловской (2,5 млн кв. м) областях.

Курирует проекты Минстрой, а оператором выступает публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Инфраструктурные и казначейский кредиты выдают региональным властям под 3% годовых на срок до 15 лет.

Недавно мы писали, что кабмин списал 25 регионам долги по бюджетным кредитам.