ЦБ продолжит жесткую денежно-кредитную политику, несмотря на снижение ключевой ставки

Центробанк заметил, что рост цен снизился до 4,8%, дефицит кадров продолжает сокращаться, а экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

25 июля 2025 года Центробанк понизил ключевую ставку с 20% сразу до 18% годовых.

Рост цен с поправкой на сезонность составил 4,8%, а в перерасчете на год — 8,2%. Годовая инфляция на 21 июля 2025 года составила 9,2%. Индекс потребительских цен увеличился из-за индексации тарифов ЖКХ.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12-13% годовых в 2026 году», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор заметил, что даже при снижении ставок по вкладам, у россиян сохраняется склонность к формированию сбережений. Необеспеченное потребительское кредитование сократилось, а портфель ипотечных и корпоративных кредитов растет умеренными темпами.

На рынке труда появилось больше признаков снижения напряженности. Число предприятий с дефицитом кадров продолжает сокращаться, зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но они по-прежнему растут быстрее, чем производительность труда.

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 12 сентября 2025 года.