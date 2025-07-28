Из компании в процессе банкротства можно уволиться через суд

Если в компании нет ответственных лиц – уволиться по собственному желанию можно по решению суда.

Уволиться из компании, в отношении которой возбуждено дело о несостоятельности, можно через суд, поясняет Роструд.

Может случиться, что самой организации по юридическому адресу уже нет, нет кадровиков, других сотрудников и арбитражного управляющего. Тогда письмо об увольнении никто не получит.

В этом случае уволиться можно через суд: обратиться для установления факта прекращения трудовых отношений: ст. 264 – 267 Гражданского процессуального кодекса.

«Решение суда будет являться основанием для внесения записи об увольнении в трудовую книжку. Такую запись будет вправе внести новый работодатель», — пишет ведомство.

Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение – это документ, подтверждающий факт, имеющий юридическое значение, уточнил Роструд.

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